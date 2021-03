Bianco ritorna con il singolo Come se (video) (Di giovedì 18 marzo 2021) Bianco ritorna, e fa uscire il suo nuovo singolo dal titolo Come se, sempre con l’etichetta discografica INRI. Come lui stesso definisce il suo nuovo brano, parla di un passato che sa di futuro. Bianco ritorna, cosa sappiamo? Innanzitutto, possiamo ripercorrere velocemente la sua carriera. Originario di Torino, pubblica il suo primo album con l’etichetta discografica INRI nel 2011. Il titolo è Nostalgina, e il primo singolo estratto si intitola Mela: nello stesso anno comincia ad aprire i concerti di Niccolò Fabi, Linea 77, Dente. Nel 2012 esce un secondo disco, Storia del futuro, con la partecipazione di sedici musicisti, fra cui Mr. T-Bone (Africa Unite) e Peter Truffa (Bluebeaters). E non finisce qui. Il farmacista di Max Gazzè: il testo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 18 marzo 2021), e fa uscire il suo nuovodal titolose, sempre con l’etichetta discografica INRI.lui stesso definisce il suo nuovo brano, parla di un passato che sa di futuro., cosa sappiamo? Innanzitutto, possiamo ripercorrere velocemente la sua carriera. Originario di Torino, pubblica il suo primo album con l’etichetta discografica INRI nel 2011. Il titolo è Nostalgina, e il primoestratto si intitola Mela: nello stesso anno comincia ad aprire i concerti di Niccolò Fabi, Linea 77, Dente. Nel 2012 esce un secondo disco, Storia del futuro, con la partecipazione di sedici musicisti, fra cui Mr. T-Bone (Africa Unite) e Peter Truffa (Bluebeaters). E non finisce qui. Il farmacista di Max Gazzè: il testo ...

Advertising

MysteryMiki : RT @globalistIT: - zluca2 : @sumaistu47 Politica è anche autocritica e dialettica ,senza queste non si va da nessuna parte ma si ritorna alla m… - francoG101 : RT @globalistIT: - globalistIT : - yoongiraviolo : e si ritorna al discorso che artisti non bianchi per ricevere un minimo di rispetto da parte dell'industria devono… -

Ultime Notizie dalla rete : Bianco ritorna Mazda MX - 81 e MX - 30 - Passato e futuro di una giap un po' italiana La collaborazione tra il designer italiano e la casa giapponese si interrompe e ritorna negli anni, ... Un bambino si aggira in una stanza in penombra, scopre un oggetto coperto da un telo bianco. ...

Afropei. Viaggio nel cuore dell'Europa nera ... è sinonimo di "bianco". Anche in capitali come Parigi, dove i neri li si trova ovunque. Anche se ... Così, dopo aver girato l'Europa, questo ragazzo alla ricerca di sé ritorna al punto di partenza con ...

Grandinata sullo Stretto di Messina, a Dinnammare risveglio in "bianco" Gazzetta del Sud - Edizione Messina Nuova Opel Tigra: proposta stilistica per un ritorno della piccola coupé [RENDER] La Opel Tigra, coupé compatta sportiva che ha calcato la scena automobilistica dal 1994 al 2001, torna in chiave moderna con un interessante idea stilistica messa nero su bianco da un paio di render d ...

Kevin Feige smentisce ritorno di Chris Evans come Capitan America Il presidente dei Marvel Studios smentisce le voci circa un possibile ritorno di Chris Evans nel ruolo della leggenda vivente.

La collaborazione tra il designer italiano e la casa giapponese si interrompe enegli anni, ... Un bambino si aggira in una stanza in penombra, scopre un oggetto coperto da un telo. ...... è sinonimo di "". Anche in capitali come Parigi, dove i neri li si trova ovunque. Anche se ... Così, dopo aver girato l'Europa, questo ragazzo alla ricerca di séal punto di partenza con ...La Opel Tigra, coupé compatta sportiva che ha calcato la scena automobilistica dal 1994 al 2001, torna in chiave moderna con un interessante idea stilistica messa nero su bianco da un paio di render d ...Il presidente dei Marvel Studios smentisce le voci circa un possibile ritorno di Chris Evans nel ruolo della leggenda vivente.