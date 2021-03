Bergamo: Draghi ricorda le vittime della pandemia (video) (Di giovedì 18 marzo 2021) Draghi si reca al parco della Trucca per l'inaugurazione del bosco della memoria, dove piantera' un Tiglio donato dal Comune di Buccari, nel Siracusano L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 18 marzo 2021)si reca al parcoTrucca per l'inaugurazione del boscomemoria, dove piantera' un Tiglio donato dal Comune di Buccari, nel Siracusano L'articolo proviene da Firenze Post.

pietroraffa : ??Domani il Presidente #Draghi interverrà a Bergamo intorno alle 11.40. Non sono previste domande da parte dei giornalisti - Palazzo_Chigi : Il Presidente Mario Draghi interviene all’inaugurazione del #BoscodellaMemoria in ricordo delle vittime del… - giorgio_gori : Nella #giornatanazionalevittimecovid19 #Bergamo riceve la visita del Presidente del Consiglio #Draghi. La sua vicin… - abkodo2 : RT @fattoquotidiano: Giornata della memoria delle vittime del Covid, Draghi a Bergamo. Gori: “La città ora vuole essere un simbolo di rinas… - PDUmorista : Al Cimitero di Bergamo osservato un minuto di silenzio in ricordo di quello di Attilio Fontana e Giuseppe Conte un… -