Balan Wonderworld dal creatore di Sonic si prepara al lancio con un nuovo trailer

(Di giovedì 18 marzo 2021) Durante l'evento digitale in streaming SQUARE ENIX PRESENTS di oggi, SQUARE ENIX ha svelato l'ultimodel platform in 3D,, che mostra nuove informazioni sulla misteriosa avventura musicale che uscirà il 26 marzo 2021.e dettagli nel comunicato ufficiale: Ilmostra un'anteprima del magico e stravagante mondo diattraverso gli occhi delle star del gioco: Leo ed Emma. Con l'aiuto del misterioso maestro, i giocatori dovranno aiutare a riportare l'equilibrio nei cuori di dodici anime disperate sconfiggendo i Negati, ovvero delle manifestazioni fisiche delle preoccupazioni e di altre emozioni negative. Per riuscirci, i giocatori dovranno saltare, arrampicarsi, volare e ...

Balan Wonderworld è un nuovo platform pubblicato da Square Enix. Il titolo si è lasciato provare con una ricca demo che, seppur mostrando una certa personalità, aveva anche suscitato diverse ...
Durante l'evento digitale in streaming SQUARE ENIX PRESENTS di oggi, SQUARE ENIX ha svelato l'ultimo trailer del platform in 3D, Balan Wonderworld, che mostra nuove informazioni sulla misteriosa ...
Il nuovo trailer di Balan Wonderworld ci ricorda che possiamo giocare da soli o assieme ad un amico. Durante l'evento digitale Square Enix Presents di oggi, Square Enix ha svelato l'ultimo trailer del ...