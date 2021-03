Allergia ai tempi di Covid-19 | cosa fare con i bambini

Leggi su dilei

(Di giovedì 18 marzo 2021) Quando i pollini circolano di più nell’aria e vengono spinti dal vento anche i tassi di infezione da virus Sars-CoV-2, il responsabile di-19, tenderebbero a salire. È la curiosa conclusione di una ricerca internazionale pubblicata sulla rivista dell’Accademia Nazionale delle Scienze Americana (PNAS), coordinata dagli scienziati tedeschi della TUM (Università Tecnica) di Monaco di Baviera e dell’Helmholtz Zentrum del capoluogo bavarese. Basta questa informazione per capire quanto e come sia importante, in questo periodo di starnuti, occhi rossi, dermatiti e simili, indossare mascherine che filtrino al meglio ciò che respiriamo. Il consiglio è valido per tutti ma soprattutto per icui sarà dedicato il congresso della Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica (SIAIP). I tanti volti ...