Vogliamo poter camminare in strada di giorno e di notte, senza avere paura (Di mercoledì 17 marzo 2021) Temi come la libertà, l'autonomia e l'indipendenza, sono sempre attuali, discussi e dibattuti dalla società contemporanea e e, soprattutto dalle donne. E allora perché, una rapida ricerca sui motori di ricerca, ci restituisce il medesimo scenario? Basta navigare un po' tra i forum in rete o leggere i commenti delle notizie di cronaca per scoprire che nessuna di noi gode di quella libertà che in realtà vorrebbe avere. E questa mancata autonomia si riflette nelle più semplici delle attività quotidiane, come il poter uscire da sole. Ma da quando una semplice passeggiata in strada, dopo il tramonto, si è trasformata in quella terrificante sensazione di essere in pericolo? E no, non ci troviamo all'interno di una pellicola horror dove ogni ombra proiettata sull'asfalto si trasforma in una creatura orribile intenta a inghiottirci, perché le ...

