Uomini e Donne | Anahi e Tina Cipollari hanno litigato?

La stilista Anahi Ricca e la vulcanica Tina Cipollari sono due pilastri fondamentali del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. Pare che abbiano litigato. I telespettatori più attenti hanno dato attenzione a una domanda sospetta della conduttrice. Anahi e Tina hanno litigato? Nella puntata di oggi, martedì 16 marzo, Anahi ha avuto modo di commentare i vestiti scelti dalle dame per la sfilata dal titolo Scacco al re: sedotto e conquistato. Gemma Galgani non ha mostrato il suo per alimentare l'effetto sorpresa. Ha solo lasciato un biglietto con su scritto: "Se vuoi essere il mio re, dovrai lasciarmi brillare per come ...

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne Maria De Filippi non va in onda giovedì, sospesi 'Amici' e 'Uomini e Donne'. Ecco perché Giovedì 18 marzo non andrà in onda. Dopo il caso Pietro Delle Piane e l'azione legale intentata dalla casa di produzione Fascino, è stato reso noto che i programmi 'Amici' e 'Uomini e Donne' saranno sospesi. Come riporta il portale Davide Maggio, le trasmissioni di punta di Canale 5 sono state già registrate e non andrebbero in onda con il ricordo alle vittime del Covid ...

Maria De Filippi non va in onda giovedì, sospesi "Amici" e "Uomini e Donne". Ecco perché Giovedì 18 marzo Maria De Filippi non andrà in onda. Dopo il caso Pietro Delle Piane e l'azione legale intentata dalla casa di produzione Fascino, è stato reso noto che ...

