Unità d’Italia: Meloni, ’17 marzo data più unificante’ (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) – “Proprio per la situazione in cui ci troviamo vale la pena di celebrare il 160/mo anniversario dell’Unità”, anche perchè il 17 marzo “è la data più unificante” e ci permette di ricordare che “i sacrifici si è disposti a farli se ci si sente parte di qualcosa”. Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, in occasione della presentazione dell’iniziativa del partito “Le radici della memoria”, per riscoprire i Parchi della rimembranza, dove sono stati piantati alberi che ricordano i caduti della Prima guerra mondiale. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) – “Proprio per la situazione in cui ci troviamo vale la pena di celebrare il 160/mo anniversario dell’”, anche perchè il 17“è lapiù unificante” e ci permette di ricordare che “i sacrifici si è disposti a farli se ci si sente parte di qualcosa”. Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli, in occasione della presentazione dell’iniziativa del partito “Le radici della memoria”, per riscoprire i Parchi della rimembranza, dove sono stati piantati alberi che ricordano i caduti della Prima guerra mondiale. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella per il 160° anniversario dell'Unità d'Italia: 'L’Italia colpita duramente… - MinisteroDifesa : Oggi #17marzo celebriamo la Giornata dell'Unità d'Italia, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera. Nei suoi… - teatrolafenice : ???? Il 17 marzo 1861 fu proclamata l'Unità d'Italia. Sono passati 160 anni! Il nostro Inno e i nostri colori per ric… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Per i 160 anni dall'unità d'Italia, il Presidente della Repubblica Mattarella ricorda l'identità nazionale nata dal Risorgiment… - lisanna : RT @GianluigiFuturo: Buongiorno ?? #Italia160 17 marzo 1861 Unità d'Italia ???? Cara Italia...è il momento di avere coraggio. -

Ultime Notizie dalla rete : Unità d’Italia Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera