Udienza generale | il Papa ci svela qual è il dono più prezioso

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Lo Spirito Santo non è “uno tra i tanti doni” ma “ilfondamentale”. Lo Spirito è il “primodi ogni esistenza cristiana”, il “che Gesù aveva promesso di inviarci”. Lo ha ricordatoFrancesco, durante l’, completando il ciclo di catechesi dedicato alla preghiera come relazione con la Santissima Trinità. Gesù L'articolo proviene da La Luce di Maria.

È l'appello di Papa Francesco per la Birmania (o Myanmar) pronunciato al termine dell'di oggi. "Anche io mi inginocchio sulle strade del Myanmar " ha proseguito Francesco, ...A ribadirlo è stato il Papa, nella secondadedicata alla preghiera trinitaria. "Senza lo Spirito non c'è relazione con Cristo e con il Padre", il monito di Francesco dalla Biblioteca ...Lo Spirito Santo non è “uno tra i tanti doni” ma “il Dono fondamentale”. Lo Spirito è il “primo dono di ogni esistenza cristiana”, il “dono che Gesù aveva promesso di inviarci”. Lo ha ricordato papa ...Nella seconda catechesi dedicata alla preghiera trinitaria, Papa Francesco ha invitato a "chiamare lo Spirito, continuamente" perché ci aiuti ad amare e ad "avere un atteggiamento di speranza".