Torino Sassuolo 0-1 LIVE: ci prova Berardi con un’azione personale (Di mercoledì 17 marzo 2021) Allo stadio Grande Torino, il match valido per il recupero della 24ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Torino e Sassuolo sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Grande Torino”, Torino e Sassuolo si affrontano nel match valido per il recupero della 24ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Torino Sassuolo 0-1 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 2? Tiro di Toljan – Ci prova il numero 22 neroverde cn una conclusione dalla fascia bloccata facilmente da Sirigu 6? GOL DI Berardi – Djuricic mette in mezzo dal lato corto dell’area per Caputo che appoggia di testa per l’accorrente Berardi il quale gira la palla in rete ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Allo stadio Grande, il match valido per il recupero della 24ª giornata di Serie A 2020/2021 trasintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Grande”,si affrontano nel match valido per il recupero della 24ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 2? Tiro di Toljan – Ciil numero 22 neroverde cn una conclusione dalla fascia bloccata facilmente da Sirigu 6? GOL DI– Djuricic mette in mezzo dal lato corto dell’area per Caputo che appoggia di testa per l’accorrenteil quale gira la palla in rete ...

