Siviglia-Elche, Franco Vazquez da impazzire: gol di tacco geniale al 90? (VIDEO) (Di mercoledì 17 marzo 2021) Franco Vazquez show. Nel finale del match tra Siviglia ed Elche, recupero della seconda giornata della Liga 2020/2021, il giocatore argentino chiude i conti con il gol del 2-0. E che gol. Sul finire di partita contropiede vincente degli uomini di Lopetegui, la palla arriva dentro l’area di rigore con l’ex Palermo che toglie la palla a Gomez, che sarebbe andato a colpo sicuro, per inventarsi un colpo di tacco semplicemente fantastico. Il portiere rimane spiazzato. In alto il VIDEO della prodezza. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 17 marzo 2021)show. Nel finale del match traed, recupero della seconda giornata della Liga 2020/2021, il giocatore argentino chiude i conti con il gol del 2-0. E che gol. Sul finire di partita contropiede vincente degli uomini di Lopetegui, la palla arriva dentro l’area di rigore con l’ex Palermo che toglie la palla a Gomez, che sarebbe andato a colpo sicuro, per inventarsi un colpo disemplicemente fantastico. Il portiere rimane spiazzato. In alto ildella prodezza. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Siviglia Elche Liga: Siviglia - Elche LIVE Commenta per primo Non solo Champions League in questo mercoledì sera, alle 19 torna in campo anche la Liga . Siviglia ed Elche si affrontano nel recupero della seconda giornata: occasione di vendetta degli andalusi, battuti 2 - 1 lo scorso 6 marzo proprio dagli ospiti di giornata, la squadra di Lopetegui ...

Risultati calcio live, Mercoledì 17 marzo 2021 - Calciomagazine Nella Liga si recupera la seconda giornata di Liga: in campo Siviglia e Elche, che si sono affrontate proprio due settimane fa e ad avere la meglio é stato l'Elche per 2 - 1; i padroni di casa sono ...

Siviglia-Elche, Liga: streaming, pronostici, formazioni Il Veggente Formazioni ufficiali recupero Siviglia-Elche, Liga 2020/2021 Le formazioni ufficiali di Siviglia-Elche, match valido per il recupero della seconda giornata della Liga 2020/2021. Il Siviglia in vista di un consolidamento di posizione nelle prime quattro del ...

