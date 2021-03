Sindacati a Draghi “Dai vaccini al Dl Sostegni, subito un confronto” (Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “E' il momento della responsabilità, dell'unità e dell'impegno comune per assumere le decisioni necessarie per rafforzare la coesione sociale nel nostro Paese e investire sul mondo del lavoro”. Ad affermarlo, in una nota, i segretari di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri che hanno chiesto al presidente del Consiglio, Mario Draghi un incontro per “avviare da subito un confronto di merito”. Secondo i leader dei Sindacati “serve un piano di vaccinazioni nazionale condiviso gestito dal servizio pubblico. Non è il momento delle differenziazioni regionali o aziendali. Abbiamo chiesto ai ministri della Salute e del Lavoro di convocare rapidamente il tavolo tecnico per aggiornare il protocollo alla Sicurezza nei luoghi di lavoro comprensivo di un piano per le ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “E' il momento della responsabilità, dell'unità e dell'impegno comune per assumere le decisioni necessarie per rafforzare la coesione sociale nel nostro Paese e investire sul mondo del lavoro”. Ad affermarlo, in una nota, i segretari di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri che hanno chiesto al presidente del Consiglio, Marioun incontro per “avviare daundi merito”. Secondo i leader dei“serve un piano di vaccinazioni nazionale condiviso gestito dal servizio pubblico. Non è il momento delle differenziazioni regionali o aziendali. Abbiamo chiesto ai ministri della Salute e del Lavoro di convocare rapidamente il tavolo tecnico per aggiornare il protocollo alla Sicurezza nei luoghi di lavoro comprensivo di un piano per le ...

