Shakhtar, Matvienko: «Non dobbiamo subire gol. Rigori? Non ci alleniamo» (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il calciatore dello Shakhtar Donetsk Matvienko ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma accompagnando mister Castro Il calciatore dello Shakhtar Donetsk Matvienko ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma accompagnando mister Castro. Ecco le sue parole: «Io sono un difensore e so che difendersi è importante, ma noi dobbiamo ribaltare la situazione. Preferirei sfruttare le nostre caratteristiche in attacco». SULL’ASSENZA DI STEPANENKO – «Ci manca tantissimo. Con lui siamo più equilibrati, speriamo torni il prima possibile. Anche se non c’è è il nostro leader. Se noi parliamo della partita di domani, tutti possiamo diventare dei leader. dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. Anche Trubin, il nostro portiere, ha l’esperienza ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il calciatore delloDonetskha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma accompagnando mister Castro Il calciatore delloDonetskha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma accompagnando mister Castro. Ecco le sue parole: «Io sono un difensore e so che difendersi è importante, ma noiribaltare la situazione. Preferirei sfruttare le nostre caratteristiche in attacco». SULL’ASSENZA DI STEPANENKO – «Ci manca tantissimo. Con lui siamo più equilibrati, speriamo torni il prima possibile. Anche se non c’è è il nostro leader. Se noi parliamo della partita di domani, tutti possiamo diventare dei leader.prenderci le nostre responsabilità. Anche Trubin, il nostro portiere, ha l’esperienza ...

