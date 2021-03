Se Letta vira a sinistra (e Salvini a destra). La versione di Paolo Alli (Di mercoledì 17 marzo 2021) Non avendo mai amato farmi gli affari degli altri, ho sempre evitato di occuparmi di cose della sinistra. Con la sola eccezione di un tempo nel quale, insieme ad altri amici, decisi di dare fiducia al tentativo di Matteo Renzi, che sembrava avviato ad una svolta centrista. Archiviata quella breve fase della politica italiana, mi sono sempre guardato dal cercare di capire le ragioni vere della vocazione al suicidio che ha caratterizzato, ormai da qualche decennio, il principale partito della sinistra italiana. L’annuncio della candidatura di Enrico Letta alla segreteria del Pd mi aveva sorpreso positivamente, dal momento che mi sembrava prefigurare una nuova stagione di moderazione per la sinistra italiana, in controtendenza con le strategie della segreteria di Nicola Zingaretti. Ciò andrebbe nella direzione ipotizzata ... Leggi su formiche (Di mercoledì 17 marzo 2021) Non avendo mai amato farmi gli affari degli altri, ho sempre evitato di occuparmi di cose della. Con la sola eccezione di un tempo nel quale, insieme ad altri amici, decisi di dare fiducia al tentativo di Matteo Renzi, che sembrava avviato ad una svolta centrista. Archiviata quella breve fase della politica italiana, mi sono sempre guardato dal cercare di capire le ragioni vere della vocazione al suicidio che ha caratterizzato, ormai da qualche decennio, il principale partito dellaitaliana. L’annuncio della candidatura di Enricoalla segreteria del Pd mi aveva sorpreso positivamente, dal momento che mi sembrava prefigurare una nuova stagione di moderazione per laitaliana, in controtendenza con le strategie della segreteria di Nicola Zingaretti. Ciò andrebbe nella direzione ipotizzata ...

