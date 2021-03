Salvini: Gualtieri è quarto candidato Centrosinistra, auguri (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma – “Candidati sindaci di Roma e Milano? Quando l’Italia uscira’ dall’emergenza. Il Centrosinistra ha tempo per litigare anche sui candidati sindaci di Roma. Gualtieri? È il quarto candidato della sinistra a Roma, auguri. L’importante e’ dare ai romani un sindaco in gamba dopo la Raggi”. Lo ha detto il leader della lega Matteo Salvini durante un punto stampa a Piazza San Luigi dei Francesi. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma – “Candidati sindaci di Roma e Milano? Quando l’Italia uscira’ dall’emergenza. Ilha tempo per litigare anche sui candidati sindaci di Roma.? È ildella sinistra a Roma,. L’importante e’ dare ai romani un sindaco in gamba dopo la Raggi”. Lo ha detto il leader della lega Matteodurante un punto stampa a Piazza San Luigi dei Francesi.

