Pogacar il nuovo re dei Due Mari Van Aert beffa Ganna a cronometro

(Di mercoledì 17 marzo 2021) di Angelo Costa Messaggio dalla nuova generazione: non si corre mai al risparmio, si corre sempre per vincere. A darne l'ulteriore dimostrazione è Wout Van, che chiude la Tirreno - Adriatico ...

... in quanto vice campione del mondo della crono: sugli undici chilometri di andirivieni sul lungomare lascia il primo a 6 secondi e il nostro a 11, conche si ferma a 12, sfruttando il...... Filippo Ganna , vincesse la frazione come nel 2020 interrompendo il dominio dispotico del terzetto, Van Aert, Van Der Poel . E invece no. Ilcannibale belga Wout Van Aert, coprendo i ...con Pogacar che si ferma a 12, sfruttando il nuovo assetto in bici studiato in galleria del vento. "Prova breve ma difficile, sono contento di aver battuto alcuni dei cronomen più forti. Era la prima ...Grazie al suo indiscusso talento, riesce comunque a resistere nelle posizioni di vertice grazie ad una discreta prova, oscurata dai tre fenomeni, nella tappa dei Muri. Soprattutto ai Prati di Tivo non ...