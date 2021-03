Milan, Kjaer: “Pioli? Non è facile trovare persone così nel calcio” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Simon Kjaer, difensore del Milan, ha elogiato il proprio allenatore Stefano Pioli spendendo parole al miele nei suo confronti Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 17 marzo 2021) Simon, difensore del, ha elogiato il proprio allenatore Stefanospendendo parole al miele nei suo confronti

Advertising

AntoVitiello : Prestazione che dà ancora più convinzione al #Milan, nonostante le assenze. #Kessie è inarrestabile (il gol inspieg… - ZZiliani : Impressionante prova di maturità internazionale del #Milan che pareggia 1-1 all’Old Trafford con un gol di #Kjaer a… - PietroMazzara : #Kjaer e #Kessie monumentali al Teatro dei sogni. Per quanto visto, un pareggio che sta stretto al #Milan #UEL - fcin1908it : VIDEO / Milan, Kjaer: 'Eriksen? Se ha detto qualcosa di male su di me...' - VoyagerHero : #Milan-#Manchester #United, #Pioli e #Kjaer in #Conferenza: “#Quattro in dubbio” -