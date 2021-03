Marco Giallini torna con Rocco Schiavone 4: 5 cose da sapere (Di mercoledì 17 marzo 2021) torna sul piccolo schermo il vicequestore della Polizia Rocco Schiavone, interpretato magistralmente da Marco Giallini. Una serie tv italiana di grande successo, che ha tenuto incollato il pubblico per ben tre stagioni. E la quarta, che promette grandi colpi di scena, non deluderà. Marco Giallini, d’altronde, è riuscito ad indossare al meglio i panni di Schiavone. Poliziotto fuori dagli schemi, dai modi burberi e arroganti e con difficoltà a seguire le regole, ma estremamente leale e dal forte senso di giustizia. Un mix di caratteristiche vincente, che riesce ad attrarre chiunque. Il vicequestore, quindi, si prepara a vivere nuove avventure e ad affrontare nuovi guai. Quando andrà in onda La serie tv, prodotta da Cross Productions con Beta e Rai ... Leggi su dilei (Di mercoledì 17 marzo 2021)sul piccolo schermo il vicequestore della Polizia, interpretato magistralmente da. Una serie tv italiana di grande successo, che ha tenuto incollato il pubblico per ben tre stagioni. E la quarta, che promette grandi colpi di scena, non deluderà., d’altronde, è riuscito ad indossare al meglio i panni di. Poliziotto fuori dagli schemi, dai modi burberi e arroganti e con difficoltà a seguire le regole, ma estremamente leale e dal forte senso di giustizia. Un mix di caratteristiche vincente, che riesce ad attrarre chiunque. Il vicequestore, quindi, si prepara a vivere nuove avventure e ad affrontare nuovi guai. Quando andrà in onda La serie tv, prodotta da Cross Productions con Beta e Rai ...

Raiofficialnews : Torna in tv, con due nuove prime serate all’insegna del noir e del poliziesco, il vicequestore #RoccoSchiavone. St… - Radio1Rai : 'Volevo prendere in affitto la casa della prima serie perché da fuori io la guardo ed è Schiavone. Nelle nuove punt… - MarroneEmma : Io e @amorosoof vi aspettiamo stasera alle 21:20 Su @instarai3 e @raiplay_official con i super @giopanariello e… - BomprezziMarco : @ottogattotto Imperdibile Marco Giallini ?? - ziaanto62 : RT @Valle_dAosta: Stasera su @RaiDue alle 21.25 ritorna #roccoschiavone ?? 'Andare via è una piccola sofferenza. È una regione fantastica, l… -