Lazio, sfida impossibile (Di mercoledì 17 marzo 2021) In casa dei campioni d'Europa e del mondo in carica e con un 4 - 1 subito in casa all'andata da rimontare. Missione impossibile stasera per la Lazio. Simone Inzaghi molto realista alla vigilia: "... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) In casa dei campioni d'Europa e del mondo in carica e con un 4 - 1 subito in casa all'andata da rimontare. Missionestasera per la. Simone Inzaghi molto realista alla vigilia: "...

Advertising

pasqualinipatri : PRIMAVERA TIM CUP | La Lazio sfida l’Inter sognando un posto in semifinale - LALAZIOMIA : PRIMAVERA TIM CUP | La Lazio sfida l’Inter sognando un posto in semifinale - Mediagol : #Video Bayern Monaco-#Lazio: corsa e palleggi, i biancocelesti in vista della sfida Champions - PietroPinelli : Peruzzi non seguira' la Lazio in Germania per la sfida di Champions contro il Bayern Monaco. Motivi personali - EmilSopota : RT @iuiu87: Probabile formazione della #lazio per la sfida di domani col #bayernmunich #ChampionsLeague Reina Musacchio Acerbi Radu Ma… -