Incocciati | Caputi e Cagni a Radio Marte su Roma – Napoli

Leggi su retecalcio

(Di mercoledì 17 marzo 2021): “sarà una bella partita, ci sono giocatori che possono decidere la gara in qualsiasi momento. La gara assume un aspetto doppiamente importante vista la posta in palio– MILAN –sono intervenuti a, nel corso della trasmissione “Sport Live”, per parlare di Milan –e del matchche si giocherà domenica allo stadio Olimpico. Questi i loro interventi riportati da retecalcio.net Beppe, ex giocatore, su Milan –“Ila San Siro ha meritato al cospetto di un Milan che in casa fa un po’ ...