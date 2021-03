I giornali inglesi, intanto, si fanno beffe di noi (Di mercoledì 17 marzo 2021) Vaccino AstraZeneca: i giornali inglesi si fanno beffe dell’Europa Sconcerto degli esperti, incredulità e ilarità da parte dei giornali inglesi che sullo stop al vaccino di AstraZeneca si fanno beffe dell’Europa: sono le reazioni provenienti dal Regno Unito dove sono state somministrate circa 11 milioni di dosi, su un totale di 26 milioni di vaccini finora inoculati, del siero prodotto dall’azienda anglo-svedese con 54mila casi di reazioni avverse sospette e 275 decessi, nessuno dei quali è stato finora è stato correlato all’antidoto di AstraZeneca. A fronte di un numero così alto di dosi somministrate “il numero di coaguli di sangue riportati dopo il vaccino non è maggiore del numero che si sarebbe verificato naturalmente nella popolazione vaccinata” ... Leggi su tpi (Di mercoledì 17 marzo 2021) Vaccino AstraZeneca: isidell’Europa Sconcerto degli esperti, incredulità e ilarità da parte deiche sullo stop al vaccino di AstraZeneca sidell’Europa: sono le reazioni provenienti dal Regno Unito dove sono state somministrate circa 11 milioni di dosi, su un totale di 26 milioni di vaccini finora inoculati, del siero prodotto dall’azienda anglo-svedese con 54mila casi di reazioni avverse sospette e 275 decessi, nessuno dei quali è stato finora è stato correlato all’antidoto di AstraZeneca. A fronte di un numero così alto di dosi somministrate “il numero di coaguli di sangue riportati dopo il vaccino non è maggiore del numero che si sarebbe verificato naturalmente nella popolazione vaccinata” ...

