Giordano CorSport | «Non capisco la bolla attorno a Gattuso | come se fosse il Sacro Graal»

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Il giornalista del Corriere dello Sport, Antonio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte. Ha parlato del rapporto trae De Laurentiis. “Rumore Napoli? Lo ha fatto, la società non ha dichiarato niente, semmai l’ho fatto io. Perché togliere alla società il dirittosanto di intervenire? A me sfugge un particolare: intorno ac’èuna sorta diche dovrebbe tutelare questo. Ma tutti i grandi allenatori nella storia del calcio sono stati toccati, non ci trovo nulla di scandaloso o clamoroso. La società ha fatto quello che avrebbe fatto chiunque. La rottura è stata certificata in televisione dopo l’intervista dipost Parma, c’era anche la narrazione ...

Ma il rapporto con Giuntoli, prosegue, è ai titoli di coda. Il contratto di Giuntoli va in scadenza nel 2024 ed è divenuto il motivo neanche tanto sottile d'un braccio di ferro tra De ...Decisione chedefinisce una ferita ancora aperta e di cui il presidente non sarebbe mai stato convinto fino in fondo. Ilscrive di "delega anche delle scelte più scabrose", come se ...Antonio Giordano (CorSport) a Radio Marte: "Non capisco la bolla attorno a Gattuso, come se fosse un Sacro Graal" ...Napoli rischio Confederation League. “L’aritmetica è un'ossessione. Il quarto posto dista sempre 5 punti, sono parecchi vista la concorrenza” ...