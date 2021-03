Forse non hai giocato… Concrete Genie (Di mercoledì 17 marzo 2021) La rubrica torna questa settimana per consigliarvi un titolo che recentemente Sony ha regalato agli abbonati PSPlus: Concrete Genie. Un po’ di informazioni Concrete Genie è un titolo sviluppato da Pixelopus (un sottostudio di SIE Wordlwide) e pubblicato in esclusiva Playstation 4 nel 2019.Il gioco è fortemente ispirato a Jet Set Radio e contiene anche una modalità creata per il Playstation VR.E’ stato acclamato dalla critica e criticato solo per il basso livello di difficoltà. E’ il vincitore del Best Family Game del Gamescom 2019. Trama Nel gioco interpretiamo Ash, un ragazzo che abita nella cittadina di Denska, luogo abbandonato a seguito di un incidente causato da una perdita d’olio di una petroliera nel porto del paesino. Dopo essere stata abbandonata, Denska viene sopraffatta da uno spirito maligno che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 17 marzo 2021) La rubrica torna questa settimana per consigliarvi un titolo che recentemente Sony ha regalato agli abbonati PSPlus:. Un po’ di informazioniè un titolo sviluppato da Pixelopus (un sottostudio di SIE Wordlwide) e pubblicato in esclusiva Playstation 4 nel 2019.Il gioco è fortemente ispirato a Jet Set Radio e contiene anche una modalità creata per il Playstation VR.E’ stato acclamato dalla critica e criticato solo per il basso livello di difficoltà. E’ il vincitore del Best Family Game del Gamescom 2019. Trama Nel gioco interpretiamo Ash, un ragazzo che abita nella cittadina di Denska, luogo abbandonato a seguito di un incidente causato da una perdita d’olio di una petroliera nel porto del paesino. Dopo essere stata abbandonata, Denska viene sopraffatta da uno spirito maligno che ...

