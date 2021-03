Due ostacoli per i vaccini in farmacia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Un ruolo più centrale per farmacisti e farmacie nella vaccinazione anti Covid per alleggerire il carico della macchina e accelerare l’andamento, rallentato dalla carenza di dosi a disposizione e dal nuovo caso AstraZeneca, della campagna di immunizzazione. Il Governo sta lavorando “a un intervento normativo” ad hoc, lo ha annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell’audizione alle Commissioni riunite Affari sociali di Camera e Senato. Ma perché si definisca l’intervento e il piano dell’esecutivo diventi realtà serve tempo. Nel frattempo potrebbero registrarsi nuove disuguaglianze tra le regioni. In Liguria, per esempio, si sta partendo. Ieri, come informa “quotodianosanita.it”, il presidente della Regione, Giovanni Toti, ha spiegato: “Abbiamo perfezionato l’accordo con le farmacie: saremo una delle prime regioni in Italia ad avere operativamente punti vaccinali in ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 marzo 2021) Un ruolo più centrale per farmacisti e farmacie nella vaccinazione anti Covid per alleggerire il carico della macchina e accelerare l’andamento, rallentato dalla carenza di dosi a disposizione e dal nuovo caso AstraZeneca, della campagna di immunizzazione. Il Governo sta lavorando “a un intervento normativo” ad hoc, lo ha annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell’audizione alle Commissioni riunite Affari sociali di Camera e Senato. Ma perché si definisca l’intervento e il piano dell’esecutivo diventi realtà serve tempo. Nel frattempo potrebbero registrarsi nuove disuguaglianze tra le regioni. In Liguria, per esempio, si sta partendo. Ieri, come informa “quotodianosanita.it”, il presidente della Regione, Giovanni Toti, ha spiegato: “Abbiamo perfezionato l’accordo con le farmacie: saremo una delle prime regioni in Italia ad avere operativamente punti vaccinali in ...

