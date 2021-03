DOOM Eternal The Ancient Gods Parte 2 ha una data di uscita e uno spettacolare trailer di lancio (Di mercoledì 17 marzo 2021) Attraverso un comunicato stampa Bethesda annuncia che The Ancient Gods Parte 2, l'epica conclusione della saga del DOOM Slayer nonché la seconda espansione della campagna del pluripremiato DOOM Eternal è in arrivo il 18 marzo su PC, Xbox One, Playstation 4 e Stadia. Godetevi la conclusione dell'avventura dello Slayer iniziata in DOOM (2016); la sua crociata contro l'Inferno raggiungerà un epilogo di incredibile portata e dalle conseguenze epocali. Vi siete opposti agli dèi e avete risvegliato un male antico. Ora dovrete riunire le armate delle Sentinelle, assediare l'ultimo bastione dell'Inferno, fare breccia nelle mura fortificate e affrontare il Signore Oscuro in persona. La posta in palio è l'anima dell'universo. Affrontate le armate infernali in luoghi mai visti ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 17 marzo 2021) Attraverso un comunicato stampa Bethesda annuncia che The2, l'epica conclusione della saga delSlayer nonché la seconda espansione della campagna del pluripremiatoè in arrivo il 18 marzo su PC, Xbox One, Playstation 4 e Stadia. Godetevi la conclusione dell'avventura dello Slayer iniziata in(2016); la sua crociata contro l'Inferno raggiungerà un epilogo di incredibile portata e dalle conseguenze epocali. Vi siete opposti agli dèi e avete risvegliato un male antico. Ora dovrete riunire le armate delle Sentinelle, assediare l'ultimo bastione dell'Inferno, fare breccia nelle mura fortificate e affrontare il Signore Oscuro in persona. La posta in palio è l'anima dell'universo. Affrontate le armate infernali in luoghi mai visti ...

