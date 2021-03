**Dl sostegni: resta nodo cartelle, ipotesi nuovo vertice maggioranza domani** (Di mercoledì 17 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 17 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : I sindacati sul decreto Sostegni chiedono un incontro con Draghi: 'È il momento di combattere l'evasione anche con… - Radio1Rai : #DlSostegni “C'è un grande intervento sul piano vaccinale. Sono previsti per la prima volta rimborsi e indennizzi p… - TV7Benevento : **Dl sostegni: resta nodo cartelle, ipotesi nuovo vertice maggioranza domani**... - summa57 : RT @serracchiani: Congedi parentali e #bonus baby sitting anche a chi è in smart working. Questa è la modifica che proponiamo al Dl Covid.… - alfanosici : RT @serracchiani: Congedi parentali e #bonus baby sitting anche a chi è in smart working. Questa è la modifica che proponiamo al Dl Covid.… -