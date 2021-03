Dentro l'Ufficio Affari Riservati (Di mercoledì 17 marzo 2021) Già il giorno dopo la morte, avvenuta il 1° agosto 1996, la sua abitazione romana venne messa sottosopra da una perquisizione ordinata dal giudice istruttore di Venezia Carlo Mastelloni. Ma l’archivio segreto di Federico Umberto D’Amato neppure in quella occasione spuntò, così come negli anni successivi. L’ultima pista, e si era ancora nel 1997, portava a una villa al mare, zona Ostia, crocevia di un giallo relativo a migliaia di documenti dell’Ufficio Affari Riservati del Ministero dell’Interno (ma da esso abbondantemente “svincolato”) fin lì sconosciuti e rinvenuti in un deposito sulla via Appia, guarda caso poche settimane dopo la morte di D’Amato. Lì, in quella misteriosa villa, sembrerebbe essere stato trasferito in extremis materiale appunto della via Appia, dove infatti fascicoli sulle bombe del 12 dicembre 1969 a Milano e Roma ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 marzo 2021) Già il giorno dopo la morte, avvenuta il 1° agosto 1996, la sua abitazione romana venne messa sottosopra da una perquisizione ordinata dal giudice istruttore di Venezia Carlo Mastelloni. Ma l’archivio segreto di Federico Umberto D’Amato neppure in quella occasione spuntò, così come negli anni successivi. L’ultima pista, e si era ancora nel 1997, portava a una villa al mare, zona Ostia, crocevia di un giallo relativo a migliaia di documenti dell’del Ministero dell’Interno (ma da esso abbondantemente “svincolato”) fin lì sconosciuti e rinvenuti in un deposito sulla via Appia, guarda caso poche settimane dopo la morte di D’Amato. Lì, in quella misteriosa villa, sembrerebbe essere stato trasferito in extremis materiale appunto della via Appia, dove infatti fascicoli sulle bombe del 12 dicembre 1969 a Milano e Roma ...

