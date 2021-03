Demi Lovato: la cantante rivela di essere stata violentata dal suo spacciatore (Di mercoledì 17 marzo 2021) Demi Lovato rivela di essere stata violentata a 15 anni e violata dal suo spacciatore la notte in cui ha avuto un'overdose nel documentario Dancing With the Devil. Nel suo nuovo documentario Dancing With the Devil pubblicato su Youtube, la star Demi Lovato ha rivelato la violenza sessuale subita a 15 anni da parte del suo spacciatore una notte in cui era caduta in overdose. Nella docuserie Demi Lovato: Dancing With the Devil, presentata in anteprima martedì al SXSW Film Festival, la cantante Demi Lovato parla della sua vita rivelando alcuni episodi drammatici tra cui quello in cui è ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 17 marzo 2021)dia 15 anni e violata dal suola notte in cui ha avuto un'overdose nel documentario Dancing With the Devil. Nel suo nuovo documentario Dancing With the Devil pubblicato su Youtube, la starhato la violenza sessuale subita a 15 anni da parte del suouna notte in cui era caduta in overdose. Nella docuserie: Dancing With the Devil, presentata in anteprima martedì al SXSW Film Festival, laparla della sua vitando alcuni episodi drammatici tra cui quello in cui è ...

Ultime Notizie dalla rete : Demi Lovato Sembra che nel nuovo album di Demi Lovato ci sarà anche una canzone con Ariana Grande Demi Lovato pubblicherà il suo nuovo disco di inediti "Dancing With the Devil: The Art of Starting Over" il prossimo 2 aprile. Come ha detto lei stessa, l'album conterrà anche delle collaborazioni ...

Demi Lovato: "Sono stata stuprata, così ho perso la verginità" Demi Lovato rompe il silenzio, e in Demi Lovato " Dancing with the Devil , la sua nuova docu - serie presentata in anteprima al SXSW Film Festival e disponibile su YouTube a partire dal 23 marzo, ...

Demi Lovato: «Sono stata stuprata, così ho perso la verginità» Vanity Fair Italia Demi Lovato rivela: “Ho perso la verginità con uno stupro” Demi Lovato svela una verità terribile nella sua docu-serie Demi Lovato: Dancing with the Devil. Si parla di uno stupro, subito dalla cantante in giovanissima età e perpetrato da un conoscente che, ...

Demi Lovato racconta l'overdose e la violenza subita Demi Lovato si mette a nudo e svela i suoi demoni. In "Demi Lovato – Dancing with the Devil", la sua nuova docu-serie presentata in anteprima al SXSW Film Festival e disponibile su YouTube a partire d ...

