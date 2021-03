ATP Dubai: uno straordinario Sinner vola ai quarti di finale. Out Sonego (Di mercoledì 17 marzo 2021) Incredibile Jannik Sinner che, nel pomeriggio, ha conquistato i quarti di finale del torneo ATP 500 di Dubai. L’ altoatesino, dopo 2h e 24 minuti di grande battaglia, ha estromesso il numero 11 del mondo Roberto Bautista Agut con il punteggio di 6-4 3-6 7-5. L’ azzurro ha sfornato quest’oggi la più bella prestazione del suo inizio di stagione, contro un avversario che nelle ultime tre settimane aveva disputato la bellezza di due finali (Montpellier e Doha). Purtroppo, nei quarti di finale, non ci sarà un derby tutto italiano contro Lorenzo Sonego. Il torinese, infatti, ha perso contro il russo Aslan Karatsev con lo score di 3-6 6-3 6-4 dopo 2h e 18 minuti di match. Sarà dunque il nativo di Vladikavkaz ad affrontare domani Jannik Sinner. Nel primo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 17 marzo 2021) Incredibile Jannikche, nel pomeriggio, ha conquistato ididel torneo ATP 500 di. L’ altoatesino, dopo 2h e 24 minuti di grande battaglia, ha estromesso il numero 11 del mondo Roberto Bautista Agut con il punteggio di 6-4 3-6 7-5. L’ azzurro ha sfornato quest’oggi la più bella prestazione del suo inizio di stagione, contro un avversario che nelle ultime tre settimane aveva disputato la bellezza di due finali (Montpellier e Doha). Purtroppo, neidi, non ci sarà un derby tutto italiano contro Lorenzo. Il torinese, infatti, ha perso contro il russo Aslan Karatsev con lo score di 3-6 6-3 6-4 dopo 2h e 18 minuti di match. Sarà dunque il nativo di Vladikavkaz ad affrontare domani Jannik. Nel primo ...

