Antonelli: "Napoli piazza gradita per Senesi" Stefano Antonelli, membro del management del centrale argentino del Feyenoord Marcos Senesi, è intervenuto quest'oggi sulle frequenze di radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni su Senesi nel mirino del Napoli. Queste le sue parole: "Non ho sentito De Laurentiis di recente, Marcos piace al Napoli ma le situazioni possono cambiare, in estate c'era la questione Koulibaly e Maksimovic e poi iniziò la stagione. Il club, al momento, non s'è fatto vivo. Sono comunque in contatto col papà che gestisce il ragazzo. Napoli è una piazza gradita per Senesi."

