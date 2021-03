Alpine | presentata la A480 Hypercar

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Non c’è solo la F1., il brand sportivo del Groupe Renault, avrà la sua rappresentanza nel mondiale endurance FIA WEC, schierando in pista la nuova. Con questa vettura, la casa francese sfiderà la Toyota nella nuova classe regina delle corse di lunga durata, con un occhio di riguardo alla 24 ore di Le Mans. Il programma è gestito dalla Signatech, partner di vecchia data diper la quale sviluppa anche le versioni GT4 e rally della A110S. I piloti sono gli stessi del programma LMP2, a cuiha fatto parte fino alla passata stagione. Il veterano Nicolas Lapierre sarà il pilota di punta, affiancato dai giovani Mathieu Vaxiviere e Andrè Negrao.Signatech, appuntamento al 16 marzo, com’è fatta la...

