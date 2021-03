Alitalia | Giorgetti | Ita per volare non può essere troppo pesante

(Di mercoledì 17 marzo 2021) 'Il piano industriale approvato dal Cda Ita sta subendo un processo di revisione profonda alla luce delle negoziazioni in corso, in particolare con la commissaria Vestager. E l'amministrazione ...

Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, aggiungendo che per volare 'Ita non può essere troppo pesante, se è troppo pensante non vola'.Il governo italiano sollecita la Commissione europea a far presto:non può aspettare. Ieri il vertice a distanza tra i ministri Daniele Franco (Economia), Giancarlo(Sviluppo) ed Enrico Giovannini (Infrastrutture) e la commissaria alla Concorrenza ..."Il piano industriale approvato dal Cda Ita sta subendo un processo di revisione profonda alla luce delle negoziazioni in corso, in particolare con la commissaria Vestager. E l'amministrazione straord ...Roma, 17 mar. (LaPresse) - "Le caratteristiche del Piano industriale di Ita si devono basare su discontinuità, sostenibilità economica, orientamento mercato.