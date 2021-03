Vaccini | arrivate in umbria 16 mila dosi di Pfizer

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 16 marzo 2021) “Abbiamo ricevuto le 16di vaccinoche avevamo sollecitato nei giorni scorsi al Governo”. Lo annunciano la Presidente della Regione, Donatella Tesei e l’assessore regionale alla sanità Luca Coletto in merito dell’arrivo delleche erano di spettanza dell’nella suddivisione nazionale rispetto alla popolazione regionale, ma che non erano state inviate. “La nostra interlocuzione con i vertici nazionali – hanno affermato – ci ha permesso di colmare la mancanza che ci vedeva deficitari rispetto ad altre realtà regionali. Ora rimaniamo in attesa anche dei 50che abbiamo richiesto e sollecitato più volte, in virtù alla presenza e diffusione delle varianti del virus individuate nelle scorse settimane nella nostra regione”.