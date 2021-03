Torino-Sassuolo domani in tv Sky o Dazn? Data, orario e streaming recupero Serie A (Di martedì 16 marzo 2021) Alle 15:00 di mercoledì 17 marzo Torino e Sassuolo scenderanno in campo in occasione del recupero della ventiquattresima giornata di Serie A 2020/2021. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola. La classifica vede il Torino terzultimo a quota venti punti mentre il Sassuolo è ottavo con quarantasei punti. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 16 marzo 2021) Alle 15:00 di mercoledì 17 marzoscenderanno in campo in occasione deldella ventiquattresima giornata diA 2020/2021. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e insulla piattaforma Sky Go mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola. La classifica vede ilterzultimo a quota venti punti mentre ilè ottavo con quarantasei punti. SportFace.

capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - FabrizioCossu : La battaglia di oggi: Juventus, Lazio, Inter, Atalanta, Fiorentina, Napoli e Verona, Cagliari, Milan, Parma e Udine… - YReporterTO : Antonio Chiera Giornalista - Corriere della Sera - Corriere Torino - Voce Pinerolese: Contro il Sassuolo non sono a… - KillerJoe67 : RT @liviozeta67: Ho finalmente capito come scelgono le date dei recuperi, in @SerieA 20-1: recupero di Udinese-Atalanta 23-1: Udinese-Inte… - gazzettaGranata : Torino, oggi rifinitura in vista del Sassuolo. Da monitorare Baselli #TorinoFC #FVCG #SFT -