Tablet per i pazienti Covid del Moscati, la consegna a Palazzo di Città (Di martedì 16 marzo 2021) Con il progetto della calza solidale, sostenuto dall’amministrazione Melucci e presentato lo scorso dicembre, l’associazione Madonna delle Grazie ha raccolto i fondi necessari per donare all’Asl alcuni Tablet da far utilizzare ai pazienti Covid ricoverati al Moscati.La consegna dei dispositivi è avvenuta questa mattina a Palazzo di Città, alla presenza del sindaco Rinaldo Melucci, della presidente dell’associazione Mary Luppino e del direttore generale dell’Asl Stefano Rossi.«Questa è una Città viva – le parole del primo cittadino –, tante eccellenza del terzo settore danno il loro contributo per sostenere la comunità, attivando una positiva economia circolare che produce risultati eccezionali: molte iniziative finiscono per sostenere anche le ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 16 marzo 2021) Con il progetto della calza solidale, sostenuto dall’amministrazione Melucci e presentato lo scorso dicembre, l’associazione Madonna delle Grazie ha raccolto i fondi necessari per donare all’Asl alcunida far utilizzare airicoverati al.Ladei dispositivi è avvenuta questa mattina adi, alla presenza del sindaco Rinaldo Melucci, della presidente dell’associazione Mary Luppino e del direttore generale dell’Asl Stefano Rossi.«Questa è unaviva – le parole del primo cittadino –, tante eccellenza del terzo settore danno il loro contributo per sostenere la comunità, attivando una positiva economia circolare che produce risultati eccezionali: molte iniziative finiscono per sostenere anche le ...

Advertising

6000sardine : 5.7 milioni di ragazze e ragazzi da oggi di nuovo in #DAD: 200.000 sono alunni con disabilità; il 13% non hanno un… - elenaricci1491 : Tablet per i pazienti #Covid del Moscati, la consegna a Palazzo di Città - TarantiniTime : Tablet per i pazienti #Covid del Moscati, la consegna a Palazzo di Città - andrea70swb : @valechindamo @ricpuglisi Nel mio piccolo Valentina stiamo dando una mano a qualche famiglia che sta passando un (t… - ftruci : RT @Linkiesta: Tutti i rischi di ricorrere alla tecnologia per accudire i figli. Strumenti come telefoni e tablet non sono neutri, ricorda… -