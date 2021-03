Stop al vaccino AstraZeneca, Salvini torna ad attaccare l’Europa: “Altro fallimento Ue. Ma che fanno a Bruxelles?” (Di martedì 16 marzo 2021) Stop vaccino AstraZeneca, Salvini attacca l’Europa: “Ma che fanno a Bruxelles?” Il leader della Lega, Matteo Salvini, torna ad attaccare l’Europa dopo lo Stop temporaneo al vaccino anti-Covid prodotto da AstraZeneca arrivato nella giornata di martedì 15 marzo. L’ex ministro dell’Interno, infatti, ha scritto sui suoi social: “AstraZeneca, Altro fallimento dell’Europa. Non solo non arrivano i vaccini promessi, ma vengono sospesi quelli autorizzati. Ma che fanno a Bruxelles? L’Ema deve aspettare fino a giovedì? Fa bene il governo italiano a correre per ... Leggi su tpi (Di martedì 16 marzo 2021)attacca: “Ma che?” Il leader della Lega, Matteoaddopo lotemporaneo alanti-Covid prodotto daarrivato nella giornata di martedì 15 marzo. L’ex ministro dell’Interno, infatti, ha scritto sui suoi social: “del. Non solo non arrivano i vaccini promessi, ma vengono sospesi quelli autorizzati. Ma che? L’Ema deve aspettare fino a giovedì? Fa bene il governo italiano a correre per ...

