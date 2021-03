Sinner-Bublik oggi, ATP Dubai 2021: orario, tv, programma e streaming (Di martedì 16 marzo 2021) Comincia l’ATP 500 di Dubai per Jannik Sinner. Dopo aver usufruito di un bye al primo turno, l’altoatesino sfida il kazako Alexander Bublik, uno dei giocatori più imprevedibili del circuito mondiale. Bublik, al primo turno, si è liberato in due set, sebbene non semplici, del giapponese Yoshihito Nishioka. Questo è il suo secondo passaggio negli Emirati Arabi Uniti: nel 2020 è stato sconfitto al secondo turno dal futuro finalista, il greco Stefanos Tsitsipas, dopo aver sconfitto il polacco Hubert Hurkacz all’esordio. Per quanto riguarda invece Sinner, questo è il suo esordio in uno dei 500 più importanti, se non il più importante, esistente nel panorama mondiale, anche se quest’anno la pandemia di Covid-19 impedirà di vedere il pubblico in un impianto ben noto per la sua bellezza. Il match tra Jannik ... Leggi su oasport (Di martedì 16 marzo 2021) Comincia l’ATP 500 diper Jannik. Dopo aver usufruito di un bye al primo turno, l’altoatesino sfida il kazako Alexander, uno dei giocatori più imprevedibili del circuito mondiale., al primo turno, si è liberato in due set, sebbene non semplici, del giapponese Yoshihito Nishioka. Questo è il suo secondo passaggio negli Emirati Arabi Uniti: nel 2020 è stato sconfitto al secondo turno dal futuro finalista, il greco Stefanos Tsitsipas, dopo aver sconfitto il polacco Hubert Hurkacz all’esordio. Per quanto riguarda invece, questo è il suo esordio in uno dei 500 più importanti, se non il più importante, esistente nel panorama mondiale, anche se quest’anno la pandemia di Covid-19 impedirà di vedere il pubblico in un impianto ben noto per la sua bellezza. Il match tra Jannik ...

Advertising

infoitinterno : LIVE Sinner-Bublik, risultato in tempo reale Atp Dubai 2021: inizio ore 11.30 - Pall_Gonfiato : Ecco dove vedere #Sinner-#Bublik - ilveggente_it : ?? #TENNIS #Sinner Vs #Bublik, match valido per il secondo turno dell’ATP 500 di Dubai statistiche, pronostici, di… - infoitinterno : Dove vedere Sinner-Bublik: streaming gratis e diretta tv Atp Dubai - Luca21013415 : RT @lorenzofares: Domani il Campo 3 del @DDFTennis sarà la nuova Linea del Piave ?? ore 10: #Sonego ???? vs Zapata Miralles ???? a seguire: #Si… -

Ultime Notizie dalla rete : Sinner Bublik Tabellone Atp Dubai: al via: Sinner, Sonego e Cecchinato, Thiem numero 1 del seeding ...(13) Hurkacz BYE (9) De Minaur BYE Chardy vs Ramos Vinolas Popyrin vs Novak (8) Khachanov BYE (7) Wawrinka BYE Q vs Millman Karatsev vs Gerasimov (12) Evans BYE (16) Sinner BYE Nishioka vs Bublik ...

Open d'Australia: Mager eliminato, Giorgi ed Errani avanti - Fotogallery Oggi scendono in campo anche Jannik Sinner, contro il canadese Denis Shapovalov, e Stefano ... Polmans (Aus) 4 - 6 6 - 3 6 - 1 6 - 7(3) 6 - 3 Bublik (Kaz) b. Bedene (Svn) 6 - 4 7 - 5 5 - 7 6 - 4 Moutet (...

Sinner-Bublik, ATP Dubai: diretta tv in chiaro, streaming gratis, pronostici Il Veggente LIVE Sinner-Bublik, ATP Dubai 2021 in DIRETTA: esordio kazako per l’altoatesino CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Così la giornata di ieri Buon mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno dell'ATP 500 di Dubai tra Jannik ...

Sinner-Bublik oggi, ATP Dubai 2021: orario, tv, programma e streaming Comincia l'ATP 500 di Dubai per Jannik Sinner. Dopo aver usufruito di un bye al primo turno, l'altoatesino sfida il kazako Alexander Bublik, uno dei giocatori più imprevedibili del circuito mondiale.

...(13) Hurkacz BYE (9) De Minaur BYE Chardy vs Ramos Vinolas Popyrin vs Novak (8) Khachanov BYE (7) Wawrinka BYE Q vs Millman Karatsev vs Gerasimov (12) Evans BYE (16)BYE Nishioka vs...Oggi scendono in campo anche Jannik, contro il canadese Denis Shapovalov, e Stefano ... Polmans (Aus) 4 - 6 6 - 3 6 - 1 6 - 7(3) 6 - 3(Kaz) b. Bedene (Svn) 6 - 4 7 - 5 5 - 7 6 - 4 Moutet (...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Così la giornata di ieri Buon mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno dell'ATP 500 di Dubai tra Jannik ...Comincia l'ATP 500 di Dubai per Jannik Sinner. Dopo aver usufruito di un bye al primo turno, l'altoatesino sfida il kazako Alexander Bublik, uno dei giocatori più imprevedibili del circuito mondiale.