Scuola, un patto per l’istruzione e formazione per metterla al centro del Paese (Di martedì 16 marzo 2021) (Teleborsa) – Un patto per l’istruzione e la formazione: è quello che chiedono al Ministro Bianchi le confederazioni rappresentative del pubblico impiego e la Cisal per mettere la Scuola al centro del Paese. E’ quanto affermato da Marcello pacifico, Presidente dell’Anief e segretario generale della CISAL, in una intervista a Teleborsa. Secondo il sindacalista “occorre quindi approfondire alcuni temi per poter raggiungere questo patto che dovrà coinvolgere il Parlamento, il Governo ed il Ministro dell’Economia”. “Bisogna innanzitutto discutere del sistema nazionale d’istruzione – sottolinea Pacifico – del personale, anche delle differenze fra le Regioni e di ciò che è accaduto con lo scoppio della pandemia di Covid-19 che, specie dopo le ultime vicende legate al ... Leggi su quifinanza (Di martedì 16 marzo 2021) (Teleborsa) – Unpere la: è quello che chiedono al Ministro Bianchi le confederazioni rappresentative del pubblico impiego e la Cisal per mettere laaldel. E’ quanto affermato da Marcello pacifico, Presidente dell’Anief e segretario generale della CISAL, in una intervista a Teleborsa. Secondo il sindacalista “occorre quindi approfondire alcuni temi per poter raggiungere questoche dovrà coinvolgere il Parlamento, il Governo ed il Ministro dell’Economia”. “Bisogna innanzitutto discutere del sistema nazionale d’istruzione – sottolinea Pacifico – del personale, anche delle differenze fra le Regioni e di ciò che è accaduto con lo scoppio della pandemia di Covid-19 che, specie dopo le ultime vicende legate al ...

