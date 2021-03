Rummenigge su Cristiano Ronaldo | “Un giocatore da solo non può fare la differenza”

(Di martedì 16 marzo 2021) L’ex attaccante dell’Inter, Karl-Heinze, nel corso dell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha parlato anche dell’eliminazione dalla Champions League della Juve e di: “Ho visto la gara contro il Porto ed è successo quello che a volte capita: gli altri segnano e ti uccidono”. Sul: “Con il Porto non è stata la sua giornata migliore, lo sa pure lui. Generalmente penso che sia un investimento buono, ha reso ancor più famoso il marchio Juve nel mondo e poi ha fatto tanti gol. Averlo comprato per vincere la Champions? Unè importante, ma danon puòla“. Foto: gettyimages L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

LucianaTognoli : RT @TUTTOJUVE_COM: Rummenigge: 'Cristiano Ronaldo? Non può vincere le partite da solo' - TUTTOJUVE_COM : Rummenigge: 'Cristiano Ronaldo? Non può vincere le partite da solo' - calciomercatoit : ????? #Inter, #Rummenigge fa il punto sui rumors che vedrebbero #Brozovic al #BayernMonaco. Dichiarazioni su… - CAI_MadridLF : RT @enzocarrp_: @lautarovillega5 @Encuesta5Futbol Bobby Moore, Inzaghi, Gullit, Ian Rush, Figo, Laudrup, Zico, Garrincha, Jerzinho, Romario… - enzocarrp_ : @lautarovillega5 @Encuesta5Futbol Bobby Moore, Inzaghi, Gullit, Ian Rush, Figo, Laudrup, Zico, Garrincha, Jerzinho,… -

Ultime Notizie dalla rete : Rummenigge Cristiano

Di seguito le sue dichiarazioni, anche su Lukaku eRonaldo Karl - Heinzfa il punto della situazione sull'Inter, in un momento assolutamente magico della stagione per i ...intervista - Karl Heinz, CEO del Bayern Monaco, parla in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: ' Sono sorpreso. Ho visto la gara, è successo quello che a volte succede: gli altri fanno gol e ti uccidono'. ...Il presidente del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge ha parlato a La Gazzetta dello Sport, soffermandosi anche su Cristiano Ronaldo ...Karl-Heinz Rummenigge, ex attaccante tedesco dell'Inter, ed attuale presidente del Bayern Monaco, parla, intervistato da "La Gazzetta dello Sport", anche del momento della Juventus e ...