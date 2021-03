Rinvio Juve-Napoli, la Roma pronta a rivolgersi alla FIGC (Di martedì 16 marzo 2021) La Roma insiste nella sua battaglia contro la Lega Serie A per lo spostamento di Juve-Napoli al 7 aprile. Gli ultimi aggiornamenti Incassata la decisione del Collego di Garanzia del Coni di confermare la la sconfitta a tavolino contro il Verona, la Roma ora insiste nella sua battaglia contro la Lega Serie A per lo spostamento di Juve-Napoli al 7 aprile. Secondo Corriere dello Sport, i giallorossi proveranno a coinvolgere anche la FIGC reiterando la richiesta di rinviare Roma-Napoli. Uno scenario che difficilmente si concretizzerà dato che la società di Aurelio De Laurentiis non accetterà mai aprendo un nuovo fronte di polemica. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 marzo 2021) Lainsiste nella sua battaglia contro la Lega Serie A per lo spostamento dial 7 aprile. Gli ultimi aggiornamenti Incassata la decisione del Collego di Garanzia del Coni di confermare la la sconfitta a tavolino contro il Verona, laora insiste nella sua battaglia contro la Lega Serie A per lo spostamento dial 7 aprile. Secondo Corriere dello Sport, i giallorossi proveranno a coinvolgere anche lareiterando la richiesta di rinviare. Uno scenario che difficilmente si concretizzerà dato che la società di Aurelio De Laurentiis non accetterà mai aprendo un nuovo fronte di polemica. Leggi su Calcionews24.com

