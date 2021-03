Rinnovato il Cts: Franco Locatelli coordinatore di 12 nuovi esperti (Di martedì 16 marzo 2021) Francesca Galici Via Agostino Miozzo, dentro Franco Locatelli: Franco Curcio ha ristrutturato il Cts con nuovi membri provenienti anche dal mondo matematico Si chiedeva a Mario Draghi di dare discontinuità con il governo di Giuseppe Conte e il nuovo premier sembra stia lavorando con decisione in questa direzione. Dopo aver sostituito i vertici della Protezione civile e della struttura commissariale per l'emergenza coronavirus, nei giorni scorsi a dare le dimissioni è stato Agostino Miozzo, cordinatore del Comitato tecnico scientifico. Il comitato, che dipende direttamente dalla Protezione civile, è stato così riorganizzato da parte di Fabrizio Curcio, che preso atto delle dimissioni di Miozzo ha ritenuto opportuno razionalizzare le attività del Cts, al fine di ottimizzarne il funzionamento anche ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 16 marzo 2021) Francesca Galici Via Agostino Miozzo, dentroCurcio ha ristrutturato il Cts conmembri provenienti anche dal mondo matematico Si chiedeva a Mario Draghi di dare discontinuità con il governo di Giuseppe Conte e il nuovo premier sembra stia lavorando con decisione in questa direzione. Dopo aver sostituito i vertici della Protezione civile e della struttura commissariale per l'emergenza coronavirus, nei giorni scorsi a dare le dimissioni è stato Agostino Miozzo, cordinatore del Comitato tecnico scientifico. Il comitato, che dipende direttamente dalla Protezione civile, è stato così riorganizzato da parte di Fabrizio Curcio, che preso atto delle dimissioni di Miozzo ha ritenuto opportuno razionalizzare le attività del Cts, al fine di ottimizzarne il funzionamento anche ...

Advertising

MauroGiubileo : Solo per fare un piccolo confronto: @StaseraItalia di Barbara Palombelli: si parla di #vaccini, del #CTS rinnovato… - 539th : RT @QSanit: #Covid. Rinnovato il #Cts. @s_brusaferro portavoce e #Locatelli coordinatore. In tutto solo 12 membri - Mr_Santoro51 : CTS azzerato e rinnovato. Speranza commissariato? - QSanit : #Covid. Rinnovato il #Cts. @s_brusaferro portavoce e #Locatelli coordinatore. In tutto solo 12 membri - Mutamentis : Sostituito #Arcuri Sostituito #Borrelli Rinnovato il #Cts E niente, Robbertino c'ha i santi in paradiso. Solo in po… -