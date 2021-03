Prova a prendermi (Di martedì 16 marzo 2021) Nelle campagne bolognesi, proprio nel cuore della Motor Valley italiana, si realizzano le supercar che tutto il mondo ci invidia. E, sempre qui, si formano e poi si «mettono a punto» anche i piloti. I driver professionisti, soprattutto durante le gare di endurance, sono soggetti a sforzi fisici estremi e a sollecitazioni differenti da quelli degli altri sportivi. Così, a pochi minuti dalla sua fabbrica-cittadella di Sant’Agata Bolognese, Lamborghini ha aperto una struttura polifunzionale, il Lamborghini Squadra Corse Drivers’ Lab, dove prendersi cura di chi pilota lo è davvero, ma anche di chi si sente tale. Leggi su vanityfair (Di martedì 16 marzo 2021) Nelle campagne bolognesi, proprio nel cuore della Motor Valley italiana, si realizzano le supercar che tutto il mondo ci invidia. E, sempre qui, si formano e poi si «mettono a punto» anche i piloti. I driver professionisti, soprattutto durante le gare di endurance, sono soggetti a sforzi fisici estremi e a sollecitazioni differenti da quelli degli altri sportivi. Così, a pochi minuti dalla sua fabbrica-cittadella di Sant’Agata Bolognese, Lamborghini ha aperto una struttura polifunzionale, il Lamborghini Squadra Corse Drivers’ Lab, dove prendersi cura di chi pilota lo è davvero, ma anche di chi si sente tale.

