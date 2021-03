Palagiano (Taranto) – Travato impiccato l’artefice del duplice femminicidio di ieri

Advertising

Antonio Granata si è tolto la vita. Il 61enne è stato trovato impiccato a un albero poco dopo le 8 a, in provincia di. Lunedì l'uomo aveva ucciso la moglie Carolina Bruno, 65 anni, e l'anziana suocera Lorenza Addolorata Carano, 91 , a Massafra, nel Tarantino. Dopo averle colpite ...... nella periferia della cittadina in provincia di. Granata non aveva precedenti penali. L'... Il suo cadavere è stato trovato amartedì mattina dopo le 8.«Venite, ho ucciso mia moglie e mia suocera». La drammatica telefonata è arrivata ieri sera al 112, all’altro capo c’era Antonio Granata, 61enne incensurato, che ha così confessato di avere ucciso le ...E’ stato trovato morto suicida questa mattina il responsabile del duplice omicidio di ieri a Massafra, nel Tarantino. Si e’ impiccato Antonio Granata, 61 anni, potatore, che ha ammazzato in casa la mo ...