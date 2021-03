(Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – “La professoressaera una persona genuina, era quel piccolo raggio di sole in un cielo grigio. Era bella, forse troppo. Riusciva a farti sorridere anche quando proprio non ti andava”. Inizia così la toccante lettera che i ragazzi della IV F dell’istituto di Largo Santi Apostoli hanno letto ai loro professori per ricordare, la docente uccisa dal compagno Pinotto Iacomino alle prime ore dell’alba di sabato 13 marzo. “Era tante cose: una mamma, una professoressa, un’amica, un sorella… ma sopratun’anima chiara, capace di avvolgerti. Non sapevamo cosa provasse,a quel suo luminoso. Abbiamo perso tutti una persona fantastica, ma sono sicura ...

Advertising

anteprima24 : ** Ornella Pinto, le lacrime di #Studenti e docenti: 'Nascondeva tutto sempre dietro un sorriso luminoso' **… - Napoliflash24 : Al Cardarelli tulipani gialli per Ornella Pinto, vittima di femminicidio - - ilriformista : Il racconto del papà: 'Il compagno dormiva sul divano da mesi' #femminicidio #OrnellaPinto - EBrenzan : RT @Teresa_La_Vispa: Ornella Pinto era un'insegnante del Liceo artistico di Napoli. Aveva 39anni,aveva un bambino. Aveva voglia di vivere.… - antnqu : RT @Teresa_La_Vispa: Ornella Pinto era un'insegnante del Liceo artistico di Napoli. Aveva 39anni,aveva un bambino. Aveva voglia di vivere.… -

Ultime Notizie dalla rete : Ornella Pinto

Fanpage.it

In quella stessa aula, nel liceo artistico di Largo Santi Apostoli, nel cuore di Napoli, lavorava da tre anni, 39 anni, uccisa dal suo compagno nella notte tra venerdì e sabato. ...'Non voglio vendetta, ma giustizia. A chiedermelo è, per lei e per tutte le altre vittime'. Stringe tra le mani il cellulare, dove mostra una ... Giuseppe, 70enne in pensione, ex lavoratore ...Napoli – “La professoressa Pinto era una persona genuina, era quel piccolo raggio di sole in un cielo grigio. Era bella, forse troppo. Riusciva a farti sorridere anche quando proprio non ti andava”. I ...La 40enne, insegnante di sostegno, è stata ammazzata dal marito con 15 coltellate NAPOLI – Ha cambiato nome la chat dei docenti di sostegno entrati di ruolo negli anni dal 2014 al 2016 all’istituto Vi ...