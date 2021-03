New Zealand allunga su Luna Rossa, è a un punto dalla vittoria (Di martedì 16 marzo 2021) Trionfo vicino per i neozelandesi in Coppa America. Nella sesta giornata di regate nel mare di Auckland (Nuova Zelanda), Te Rehutai ha allungato il vantaggio su Luna Rossa portandosi sul 6-3. L’annullamento della seconda regata di giornata ha rinviato a domani il possibile trionfo dei padroni di casa nella 36ma edizione dell’America’s Cup, e il sogno di rivincita del team italiano che per restare in gara dovrà vincere tutte le prossime sfide. Oggi erano in programma gara 9 e gara 10. La prima è cominciata in forte ritardo per il vento molto debole e instabile. Ma dopo il via ne è venuta fuori una battaglia entusiasmante, che il team allestito dal gruppo Prada Pirelli ha condotto in maniera molto aggressiva e spettacolare, ed ha perso solo nelle battute conclusive. Le due barche si sono contese ogni metro del campo di gara C, molto ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 16 marzo 2021) Trionfo vicino per i neozelandesi in Coppa America. Nella sesta giornata di regate nel mare di Auckland (Nuova Zelanda), Te Rehutai hato il vantaggio suportandosi sul 6-3. L’annullamento della seconda regata di giornata ha rinviato a domani il possibile trionfo dei padroni di casa nella 36ma edizione dell’America’s Cup, e il sogno di rivincita del team italiano che per restare in gara dovrà vincere tutte le prossime sfide. Oggi erano in programma gara 9 e gara 10. La prima è cominciata in forte ritardo per il vento molto debole e instabile. Ma dopo il via ne è venuta fuori una battaglia entusiasmante, che il team allestito dal gruppo Prada Pirelli ha condotto in maniera molto aggressiva e spettacolare, ed ha perso solo nelle battute conclusive. Le due barche si sono contese ogni metro del campo di gara C, molto ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Coppa America: a New Zealand gara 8, 5-3 su Luna Rossa - Sport - ANSA - RaiPlay : ?? #LunaRossa perde due regate, i Kiwi di Team New Zealand si portano sul 5-3. Ora soffiamo tutti insieme sulle vel… - Corriere : ?? Luna Rossa ancora in gara, ma New Zealand è a un passo dalla vittoria finale - nenciafi : RT @Agenzia_Ansa: Coppa America, Luna Rossa cede sul finale di gara 9. New Zealand allunga, è 6-3. Neozelandesi a un punto dalla vittoria.… - TOSADORIDANIELA : RT @Agenzia_Ansa: Coppa America, Luna Rossa cede sul finale di gara 9. New Zealand allunga, è 6-3. Neozelandesi a un punto dalla vittoria.… -