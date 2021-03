Nella dimensione oscura del sogno (Di mercoledì 17 marzo 2021) Musicista, scrittore e artista multimediale savonese, da decenni Federico De Caroli, in arte Deca, è un ponte tra la musica «colta» e quella underground più d’avanguardia, Se i primi riferimenti del musicista sono Jean-Michel Jarre e il rock cosmico tedesco, con Claustrophobia (’89) comincia il suo viaggio nelle atmosfere dark-industrial, un viaggio non schematico, ma che trova via via sempre nuove prospettive. L’estrema sensibilità di Deca verso la dimensione del sogno lo ha portato a sviluppare insieme ad altri artisti … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 17 marzo 2021) Musicista, scrittore e artista multimediale savonese, da decenni Federico De Caroli, in arte Deca, è un ponte tra la musica «colta» e quella underground più d’avanguardia, Se i primi riferimenti del musicista sono Jean-Michel Jarre e il rock cosmico tedesco, con Claustrophobia (’89) comincia il suo viaggio nelle atmosfere dark-industrial, un viaggio non schematico, ma che trova via via sempre nuove prospettive. L’estrema sensibilità di Deca verso ladello ha portato a sviluppare insieme ad altri artisti … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

