Nazionale, possibile chiamata per Toloi: la decisione di Mancini (Di martedì 16 marzo 2021) Sono attese per venerdì le convocazioni da parte del Commissario Tecnico della Nazionale Roberto Mancini: possibile chiamata per Toloi Sono attese per venerdì le convocazioni da parte del Commissario Tecnico della Nazionale Roberto Mancini per le prime tre partite di qualificazioni a Qatar 2022 contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. La grande novità dovrebbe essere rappresentata dalla chiamata per Rafael Toloi, che lo scorso 17 febbraio ha ricevuto l’okay per la cittadinanza italiana da parte della FIFA. Si tratterebbe di un test in vista di una possibile convocazione per Euro 2020. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 marzo 2021) Sono attese per venerdì le convocazioni da parte del Commissario Tecnico dellaRobertoperSono attese per venerdì le convocazioni da parte del Commissario Tecnico dellaRobertoper le prime tre partite di qualificazioni a Qatar 2022 contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. La grande novità dovrebbe essere rappresentata dallaper Rafael, che lo scorso 17 febbraio ha ricevuto l’okay per la cittadinanza italiana da parte della FIFA. Si tratterebbe di un test in vista di unaconvocazione per Euro 2020. Leggi su Calcionews24.com

