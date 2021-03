Monza-Reggiana 2-0: voti e tabellino Serie B 2020/2021 (Di martedì 16 marzo 2021) Il tabellino e le pagelle di Monza-Reggiana, partita valida per la 29esima giornata di Serie B 2020/2021. Allo U-Power Stadium termina 2-0. A segno Carlos Augusto al 12?, mentre è Colpani a chiudere i conti all’84’. La squadra di Brocchi torna alla vittoria e ritrova il secondo posto in classifica. La Reggiana rimane invece 17esima, in piena zona playoff. RIVIVI IL LIVE LA CRONACA DEL MATCH IL tabellino Monza (4-3-1-2): Lamanna 6; Donati 5.5 (36? st Sampirisi sv), Scaglia 6, Pirola 6, Carlos Augusto 7 (13? st Anastasio 5.5); Frattesi 5.5, Scozzarella 6 (36? st Colpani 7), Armellino 6; D’Errico 6 (40? st Ricci sv); Diaw, 5.5 Mota Carvalho 7 (36? st Maric sv). Panchina: Sommariva, Di Gregorio, Bettella, Paletta, Barillà, D’Alessandro, ... Leggi su sportface (Di martedì 16 marzo 2021) Ile le pagelle di, partita valida per la 29esima giornata di. Allo U-Power Stadium termina 2-0. A segno Carlos Augusto al 12?, mentre è Colpani a chiudere i conti all’84’. La squadra di Brocchi torna alla vittoria e ritrova il secondo posto in classifica. Larimane invece 17esima, in piena zona playoff. RIVIVI IL LIVE LA CRONACA DEL MATCH IL(4-3-1-2): Lamanna 6; Donati 5.5 (36? st Sampirisi sv), Scaglia 6, Pirola 6, Carlos Augusto 7 (13? st Anastasio 5.5); Frattesi 5.5, Scozzarella 6 (36? st Colpani 7), Armellino 6; D’Errico 6 (40? st Ricci sv); Diaw, 5.5 Mota Carvalho 7 (36? st Maric sv). Panchina: Sommariva, Di Gregorio, Bettella, Paletta, Barillà, D’Alessandro, ...

