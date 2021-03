Megan Markle e l’arma segreta che potrebbe essere una “bomba” per la Famiglia Reale (Di martedì 16 marzo 2021) Secondo alcune fonti, la duchessa del Sussex avrebbe scritto un diario che documenterebbe la sua vita con il principe Harry nel Regno Unito prima della loro uscita dalla casa Reale. Se il suo contenuto venisse mai rivelato, potrebbe scuotere ulteriormente Buckingham Palace, già provato dall’intervista con Oprah Winfrey. Le presunte memorie in prima persona hanno il potenziale per essere trasformate in un’autobiografia best-seller. Questa nuova rivelazione giunge in risposta alle nuove speculazioni su quale sarà la prossima mossa di Meghan e Harry dopo la loro intervista bomba con Oprah, che ha diviso la nazione. LEGGI ANCHE => Meghan Markle come George Floyd ma soffocata dalla Regina: Charlie Hebdo colpisce ancora Una fonte ha detto al Mirror in maggio: “Il fatto che (queste ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 16 marzo 2021) Secondo alcune fonti, la duchessa del Sussex avrebbe scritto un diario che documenterebbe la sua vita con il principe Harry nel Regno Unito prima della loro uscita dalla casa. Se il suo contenuto venisse mai rivelato,scuotere ulteriormente Buckingham Palace, già provato dall’intervista con Oprah Winfrey. Le presunte memorie in prima persona hanno il potenziale pertrasformate in un’autobiografia best-seller. Questa nuova rivelazione giunge in risposta alle nuove speculazioni su quale sarà la prossima mossa di Meghan e Harry dopo la loro intervistacon Oprah, che ha diviso la nazione. LEGGI ANCHE => Meghancome George Floyd ma soffocata dalla Regina: Charlie Hebdo colpisce ancora Una fonte ha detto al Mirror in maggio: “Il fatto che (queste ...

