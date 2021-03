Medio Oriente verso l’egemonia: i dati sono positivi (Di martedì 16 marzo 2021) Se pensiamo al Medio Oriente siamo soliti fare riferimento alla guerra, non potrebbe essere diversamente visto che è lì che vengono importati ed esportati gli armamenti più potenti. Secondo l’Istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma, un gruppo che monitora i trasferimenti di armi, negli ultimi anni i dati sono cambiati completamente. L’industria delle Leggi su periodicodaily (Di martedì 16 marzo 2021) Se pensiamo alsiamo soliti fare riferimento alla guerra, non potrebbe essere diversamente visto che è lì che vengono importati ed esportati gli armamenti più potenti. Secondo l’Istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma, un gruppo che monitora i trasferimenti di armi, negli ultimi anni icambiati completamente. L’industria delle

Advertising

Pontifex_it : Sono grato anche alle Autorità religiose, a partire dal grande Ayatollah Al-Sistani, con il quale ho avuto un incon… - Pontifex_it : Continuiamo a pregare per l’Iraq e per il Medio Oriente. In #Iraq, nonostante la distruzione, le palme, simbolo del… - vaticannews_it : #10marzo #PapaFrancesco all'udienza generale ripercorre il viaggio in Iraq: 'Cari fratelli e sorelle, lodiamo Dio p… - Geopoliticainfo : Come è cambiato, e come cambierà il Medio Oriente a seguito della revisione dell'approccio strategico statunitense… - Cinzia_Bianco : RT @ECFRRoma: ??La competizione tra #Turchia e #EAU non sta solo cambiando l’ordine geopolitico dell'area #MENA, ma anche accentuando le div… -

Ultime Notizie dalla rete : Medio Oriente Usa alla campagna d'Asia, una rete contro la Cina Parlando ai giornalisti, Austin ha dichiarato che la Cina ha trascorso gli ultimi due decenni a modernizzare le sue forze armate mentre gli Stati Uniti erano concentrati sul Medio Oriente. 'Il nostro ...

F1 - Mercedes, giornata di 'filming day' in Bahrain Giornata di filming day per la Mercedes sul tracciato del Sakhir , teatro del primo appuntamento del prossimo mondiale 2021 di Formula 1 . Dopo la tre giorni di test condotta in medio - oriente lo scorso fine settimane, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sono tornati in pista al volante della W12 , effettuando una sessione di riprese pubblicitarie autorizzata dalla Federazione ...

Mai così tante armi in Medio Oriente: +25% negli ultimi cinque anni Nena News Agency Medio Oriente verso l’egemonia: i dati sono positivi L'industria degli armamenti in Medio Oriente è sempre più forte, ma da cosa dipende questo veloce sviluppo? Lo spieghiamo in questo articolo ...

Il “saudita” Kushner plaude all’approccio di Biden con l’Iran In un editoriale per il WSJ, Jared Kushner, sottolinea l'importanza dell'Arabia Saudita come partner strategico per gli Stati Uniti ...

Parlando ai giornalisti, Austin ha dichiarato che la Cina ha trascorso gli ultimi due decenni a modernizzare le sue forze armate mentre gli Stati Uniti erano concentrati sul. 'Il nostro ...Giornata di filming day per la Mercedes sul tracciato del Sakhir , teatro del primo appuntamento del prossimo mondiale 2021 di Formula 1 . Dopo la tre giorni di test condotta inlo scorso fine settimane, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sono tornati in pista al volante della W12 , effettuando una sessione di riprese pubblicitarie autorizzata dalla Federazione ...L'industria degli armamenti in Medio Oriente è sempre più forte, ma da cosa dipende questo veloce sviluppo? Lo spieghiamo in questo articolo ...In un editoriale per il WSJ, Jared Kushner, sottolinea l'importanza dell'Arabia Saudita come partner strategico per gli Stati Uniti ...