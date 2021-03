“L’ho lasciata io”. Arisa, è finita col fidanzato Andrea Di Carlo: “Non doveva farmi questo” (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo il Festival di Sanremo, e specialmente grazie a quello, la concentrazione mediatica si era intensificata ancor di più sulla love story che coinvolgeva Arisa e il suo manager, Andrea Di Carlo. Tra foto postate e dichiarazioni di toccante nobiltà, la cantante aveva lasciato intendere che il suo ex compagno fosse la persona migliore che potesse sognare di incontrare. La densità di sentimenti provata da entrambi, da quello che si evinceva attraverso le comunicazioni social dei due, aveva trovato il perfetto coronamento nel fissaggio della data di matrimonio. Scandalisticamente parlando, non c’era alcun tipo di possibilità che tra Arisa e Andrea Di Carlo avvenisse una rottura. Rottura che è incredibilmente avvenuta, in modo brutale e schietto. La goccia che ha fatto ... Leggi su tuttivip (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo il Festival di Sanremo, e specialmente grazie a quello, la concentrazione mediatica si era intensificata ancor di più sulla love story che coinvolgevae il suo manager,Di. Tra foto postate e dichiarazioni di toccante nobiltà, la cantante aveva lasciato intendere che il suo ex compagno fosse la persona migliore che potesse sognare di incontrare. La densità di sentimenti provata da entrambi, da quello che si evinceva attraverso le comunicazioni social dei due, aveva trovato il perfetto coronamento nel fissaggio della data di matrimonio. Scandalisticamente parlando, non c’era alcun tipo di possibilità che traDiavvenisse una rottura. Rottura che è incredibilmente avvenuta, in modo brutale e schietto. La goccia che ha fatto ...

Advertising

YUNHO__SEOKJIN : stavo parlando con la mia coinquilina (lei in corridoio io nella mia stanza) e l'ho lasciata appesa perché ho senti… - infoitcultura : Andrea Di Carlo molla in tronco Arisa! “Ecco perché l’ho lasciata” – ESCLUSIVO - infoitcultura : Tra Arisa e Andrea Di Carlo è finita: “L’ho lasciata, matrimonio annullato” - coma_girl : @schiva_questa Ah non lo so. Io devo stare attenta che una volta ho fatto quella di carote, l'ho lasciata sul piano… - Misia86789210 : @Ciccillo_56 Per ora mi ha detto veramente fortuna e non sai le volte che l’ho lasciata aperta ?? -

Ultime Notizie dalla rete : L’ho lasciata L’intervista da 7-9 milioni di dollari di Harry e Meghan: «La famiglia reale ci ha tagliato i fondi, ... Il Sole 24 ORE